Flere måneders ventetid på nytt pass

Mange steder i landet er alle timene bortbestilt de neste ukene.

Ferieklare nordmenn kan får seg en ubehagelig overraskelse når de skal bestille nytt pass. Flere steder er det allerede lange køer.

Ved bestilling på nett er det ikke en eneste ledig time i Oslo eller Sandvika de neste 60 dagene. Det er med andre ord fullbooket frem til begynnelsen av juni.

I Stavanger må du vente til slutten av april for å få ledig time. I Trondheim er det ikke ledig time å oppdrive før i slutten av mai, viser en rask gjennomgang Nettavisen har gjort.

Lenger nord i landet, nærmere bestemt i Tromsø er det ledig fra midten av april. Skal du ha nytt pass i Bergen eller Kristiansand er derimot det «bare» dager å vente.

Holder helgeåpent



For å ta unna køen i Oslo, åpner politiet nå for passbestillinger på lørdager. Disse timene vil bli lagt ut noen uker før.

HAR HENDENE FULLE: Men seksjonssjef Gitte Hessenschmidt ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt har noen triks i erme for å ta unna passkøen.

– Det er mulig å søke etter timer andre steder. Man kan fint få nytt pass i Sandvika eller i Drammen, sier seksjonssjef Gitte Hessenschmidt ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

Selv om det er stor pågang, så har seksjonssjefen noen beroligende ord å komme med. Morgenfugler kan sikre seg en såkalt drop in-time.

– Avhengig av bemanning legges det hver dag ut mellom 30 og 80 slik kølapper, opplyser Hessenschmidt. Hun understreker at det er langt ifra alle steder som har dette tilbudet.

– I Lillestrøm tar de kun bestilling på nett, fortsetter hun.

Sjekk holdbarheten



For mange er nødpass en venn i nøden, men seksjonssjef Gitte Hessenschmidt i Oslo politidistrikt advarer mot at det er flere land som ikke aksepterer dette.

Til og med et vanlig pass kan by på problemer. Enkelte land krever at passet er godt innenfor utløpsdato ved innreise. Noen steder må passet være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedatoen.

– Når det gjelder pass til barn, må barnet være med, og hvis barnet har felles foreldreansvar, så må begge foreldrene være med. Alternativt må den av forelderen som ikke møter legge ved fullmakt, og gjerne sin originale legitimasjon, sier seksjonssjef Gitte Hessenschmidt.

