Flere melder om øyeplager etter bruk av munnbind

Leger opplever en økning i antall henvendelser siden det ble påbudt å bruke munnbind. Mange plages med øynene etter bruk av munnbind.

Bruk av munnbind under den langvarige koronapandemien har ført til flere helseplager.

Les også: Pfizer innrømmer: Vaksinen beskytter mot sykdommen, men ett viktig spørsmål står ubesvart

Det er allerede godt kjent at munnbindet kan føre til små nupper og kviseutbrudd i området rundt munnen – såkalt «makne», men ifølge TV 2 opplever leger nå også at flere får øyeplager etter munnbindbruk.

– Vi merker en økning i antall henvendelser knyttet til øyeplager siden det ble påbudt med munnbind i høst, sier Katharina Pracon, som er allmennlege ved Volvat.

Les også: Oppsiktsvekkende koronatiltak: Kina anbefaler kabinansatte å bruke bleier

Ifølge øyelege Sten Ræder ved Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken kan dårlig inneklima og langvarig titting på TV- og -dataskjermer hos mange føre til øyeplager, som kan bli forsterket på grunn av munnbindbruken.

Å bruke en skånsom teip eller et hudplaster til å teipe igjen overgangen mellom hud og øvre del av munnbindet, kan være et godt råd. Det kan også hjelpe å bruke kunstig tårevæske for å fukte øyet, samt at god håndhygiene aldri er feil.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre