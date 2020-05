Flere mennesker forteller: - Slik visste jeg at pandemien var over

Verden er midt i en pandemi, men ikke for første gang. Og ja, det har faktisk alltid gått over til slutt

Verden slik vi kjenner den har forandret seg totalt på noen få måneder. Begreper som sosial distansering og hytteforbud har blitt en fast del av den daglige praten - og en generell uvisshet om når ting går tilbake til normalen henger over oss alle.

Dette er en ny situasjon for oss i 2020, men verden har vært gjennom det før. Og det har gått over. Men hvordan vet man egentlig når ting begynner å nærme seg en normalsituasjon igjen?

Nettstedet Slate har snakket med flere som har vært gjennom pandemier tidligere, og om når de visste at det kom til å gå bra.

Flere polioepidemier

Margaret Hinman fikk polio i 1953, og hun forteller at de snakket om viruset hver sommer, og hvordan de skulle unngå det. Myndigheten hadde full oversikt over antall syke og smittede både på nasjonalt og lokalt nivå, slik som Norge nå gjør under koronakrisen. Hinman sier videre at med en gang vaksinene ble klare, ble alle vaksinert, og at det var en stor lettelse når pandemien var over.

- Det var som om en vekt hadde blitt løftet av skuldrene våre. De mørke skyene hang ikke lenger over oss, sier hun til nettstedet.

Polio var ifølge Store Norske Leksikon fram til 1800-tallet en sykdom som forekom sporadisk, og det var på 1900-tallet vanlig med polioepidemier i flere land. I slutten av 1950-årene kom flere effektive vaksiner, og problemene tok slutt i mange land.

VAKSINE: Dr. Jonas Salk er én av de som utviklet en vaksine mot polio. Her er han avbildet i 1954. Foto: AP Photo/File

Jerry Apps fikk også oppleve polio på nært hold, og var en av de som ble smittet av viruset i i 1947. Han forteller til Slate at fylkesmesser ble avsluttet, svømmebasseng ble stengt, og alle samfunnsaktiviteter ble avbrutt som følge av epidemien.

Også han sier at det store vendepunktet kom da effektive vaksiner ble tatt i bruk.

- Da vaksinen kom, var det nesten som om man skrudde på en lysbryter. Da vaksineprogrammet ble spredt utover landet, ble polio så godt som borte. Det var et mirakel. Det som ble igjen var de av oss som slet med å leve livet på grunn av senskader fra viruset, sier Apps til nettstedet.

- Du vil skjønne at ting blir bedre

Pandemier er ikke et nytt fenomen, og flere store pandemier har rystet verden i flere tusen år. En mer nylig pandemi er da svineinfluensaen kom i 2009. Sykdommen smittet opprinnelig mellom griser, før det så smittet fra griser til mennesker. Ifølge Store Norske Leksikon hadde de fleste pasientene et mildt, selvbegrensende sykdomsforløp. Det er anslått at det i Norge døde 32 mennesker av viruset.

Lorena Becerra jobbet i administrasjonen for president Felipe Calderón da svineinfluensaen brøt ut i Mexico. Hun opplyser at vendepunktet for henne, og da hun skjønte at det kom til å bra, skjedde da hun skulle på trening.

KØ: Mennesker i kø for å få vaksine mot svineinfluensa i San Fransisco i 2009. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

- I Mexico hilser vi ved å kysse hverandre på kinnet. Jeg husker at jeg pleide å si «vil dette noensinne komme tilbake?». Etter at treningssentrene åpnet igjen kom en av de som pleide å gå dit ut og sa hei med et kyss på kinnet. Først ble jeg forskrekket, men så innså jeg at det ikke var noen fare lenger, sier hun til Slate, og legger til:

- Du vil skjønne at ting blir bedre når du starter hverdagen uten det nivået av selvbevissthet.

Over 200 døde i Norge

Det var i desember 2019 at koronaviruset ble identifisert i den kinesiske byen Wuhan. Siden spredte viruset seg raskt, også utover landegrensene, og 26. februar i år ble koronaviruset påvist i Norge for første gang.

Drøye to uker senere varslet regjeringen de mest inngripende tiltakene i fredstid, hvor alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler ble stengt. Frisører, hudpleie, treningssentre og lignende måtte også stenge dørene, og alle fritidsreiser ble frarådet.

Så langt er 211 personer med koronaviruset meldt døde i Norge, og 7.809 er bekreftet smittet. Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person i snitt smitter videre, var tirsdag 28. april beregnet til 0.67, ifølge NTB.

7. april varslet statsminister Erna Solberg (H) at landets skoler fra 1.-4-trinn og SFO vil åpnes 27. april, og barnehager fra 20. april.

Om lag en prosent av Norges befolkning har vært smittet av koronavirus. Tidligere i april meldte Folkehelseinstituttet om at epidemien er under kontroll og på retur.