Flere personer angrep gatekjøkken

En mann er kjørt til legevakten etter at seks personer angrep et gatekjøkken i Oslo mandag kveld.

Politiet fikk meldinger om hendelsen klokken 20.30. De søker nå etter seks unge menn som er observert løpende vekk fra stedet.

– Det er omfattende skadeverk. Et vindu er knust, disken er knust og møblementet har fått store skader, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til Nettavisen.

Restauranten ble stengt etter angrepet og en ansatt som sto bak disken skal ha blitt kjørt til legevakten med lettere skader.

– Han har fått et kutt i ansiktet som følge av at vinduet ble knust. Vi trodde først at dette kom fra en hammer, men dette viste seg å ikke stemme, sier Gulbrandsen.

Det er ikke sikkert om det befant seg flere i restauranten da den ble rasert, men foreløpig tyder ikke noe på dette.

En hypotese politiet jobber etter er at eieren av restauranten er i en konflikt med noen.

– Og disse seks kom da for å ødelegge med vilje, sier Gulbrandsen til NTB.

Politiet søker mandag kveld med flere patruljer og hunder etter de seks mennene.

– Ifølge vitner er de mørkhudet, men de var maskert med skjerf foran ansiktet, så vitnebeskrivelsene er sparsommelige, sier operasjonslederen.