Flere personer har fått i seg ecstacy - tre innlagt

Nordlandssykehuset i Bodø har i helga behandlet flere personer som trolig har fått det narkotiske stoffet MDMA. - Pass på drinkene deres, oppfordrer Nordlandssykehuset.

(Avisa Nordland): Det har vært episoder både fredag og lørdag. Ifølge politiet skjedde inntaket ufrivillig.

MDMA/Ecstasy er et rusmiddel som virker både sentralstimulerende og hallusinogent. Rusvirkningen beskrives som oppkvikkende, og forårsaker forsterkede sanseinntrykk samt følelser av eufori og velvære (kilde: Rustelefonen)

– Pass på drinkene deres, er den klare oppfordringen fra Nordlandssykehuset i Bodø.

Operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt sier til AN at oppfordringen gjelder for alle arrangementer der det samles mye folk.

– Ikke sett fra deg glasset eller koppen! Og pass på drinker og væskeinntak, sier han.

Søndag morgen sier June Strand Jensen, operasjonsleder, at de ikke er kjent med at det har kommer inn flere enn de tre i løpet av natta.

Det er heller ikke gjort beslag i saken.

- Men vi skal gjøre noen undersøkelser i løpet av dagen, sier hun.

Tre innlagt

Pressevakt Randi Angelsen forteller til an.no ved 22-tiden at det er snakk om tre personer.

– To av dem kom inn fredag og én lørdag, sier hun.

Og videre:

– Samtlige er lagt inn til observasjon og får nødvendig behandling. Det er også tatt prøver for å fastslå hvilket stoff det er snakk om.

– Ekstremt uheldig

– Det er ekstremt uheldig, sier festivalsjef Ørjan Strand.

– Vi har gjort de forebyggende tiltakene vi kan, men enkeltpersoner kan dessverre ikke kontrolleres. Helse følger opp de tilfellene som har vært, og vi har god dialog med politiet. Alle vakter på området har fått beskjed om at dette har skjedd, og de vil ha ekstra fokus på dette.

Virkning kan variere

Effekten av MDMA avhenger av alt fra sinnsstemning, omgivelser, forventninger og hva som er i tabletten eller pulveret. Virkningen av det samme stoffet kan variere fra person til person, og fra én rusepisode til en annen.

Virkningen av oralt inntak av MDMA eller ecstasy kommer som regel etter 30–60 minutter. Rusen varer som oftest i 4–8 timer.

Fakta: Symptomer på MDMA-forgiftning

Ved moderat til alvorlig forgiftning, kan disse symptomene melde seg: Agitasjon, angst, panikk, forvirring, hallusinasjoner, psykose, delirium, kramper



Hypertensjon, takykardi, arytmier



Hyperventilasjon



Dehydrering



Hyponatremi, hjerneødem



Hypertermi (> 40°C)



Rabdomyolyse, metabolsk acidose, nyresvikt, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), multiorgansvikt



Hypotensjon, sirkulasjonskollaps



Rspirasjonsvansker



Nedsatt bevissthet/koma



Levertoksisitet



Hjerneblødning eller hjerteinfarkt (sjelden)

(kilde: Helsebiblioteket)

