Flere personer knivstukket ulike steder i Sarpsborg - politiet ber folk holde seg inne

Tre personer skal være knivstukket i Sarpsborg sent tirsdag kveld. To er kritisk skadd. Politiet har bevæpnet seg. Én person er pågrepet i saken.

Artikkelen oppdateres!

Øst politidistrikt skriver på Twitter at folk må holde seg inne.

Politiet opplyser klokken 00.19 at tre personer er knivstukket på ulike adresser i byen. To av dem skal være kritisk skadd, mens den siste er knivstukket i armen.

Like over halv ett natt til onsdag melder politiet at de har pågrepet en person i forbindelse med knivstikkingene, men at de ikke vet om det er flere personer involvert. De ber fortsatt om at folk holder seg inne.

Politiet varsler at det kommer en pressemelding om hendelsen om kort tid.

Sarpsborg Arbeiderblad skriver at de har vært i kontakt med mannen til et av ofrene. Han forteller at gjerningsmannen banket på døren og tok seg inn i boligen deres. Der skal han ha gått til angrep på mannens kone og knivstukket henne i armen.

– Vi satt og så på TV, så banker det på døra. Da jeg åpnet forsøkte han å stikke meg, men jeg kom meg unna, sier mannen til avisen.

Nødetater fra hele Østfold er sendt mot Sarpsborg, og det er bevæpnet politi i gatene.

Flere luftambulanser er sendt mot sentrum av byen, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Oslo politidistrikt opplyser til VG at de har sendt flere patruljer for å bistå politiet i Sarpsborg.

Vet du noe om saken? Tips Nettavisen på e-post 02060@nettavisen.no eller ring 02060!



Øst politidistrikt skriver på Twitter at de kommer tilbake med mer informasjon.



Videre skriver politiet at de ikke har tid til å besvare henvendelser fra media nå.