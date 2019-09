Flere personer skutt i Nederland

Flere personer har blitt skutt i byen Dordrecht i Nederland. Ifølge nederlandske medier er tre mennesker drept.

Der er ikke opplyst detaljer om skytingen og uklart om noen er drept. Ifølge det nederlandske medieselskapet NOS skjedde skytingen i et hjem, og nødetatene har ankommet åstedet, melder nyhetsbyrået Reuters.

Dordrechts ordfører Wouter Kolff sier på Twitter at det har vært en “svært alvorlig skyteepisode” og at han er på vei til åstedet. Politiet fikk melding om skytingen ved 18.30-tiden mandag. Ifølge politiet er nødetatene på åstedet for å behandle ofre og etterforske skyteepisoden.

Kl. 20.35 melder Reuters at tre personer er drept og en fjerde alvorlig skadd i skyteepisoden. Nyhetsbyrået viser til den nederlandske storavisen de Telegraaf, som siterer kilder involvert i etterforskningen - en politimann skal ha skutt og drept familiemedlemmer før han tok sitt eget liv. Politiet har så langt ikke kommentert saken, melder Reuters.