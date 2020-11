Flere prostituerte ranet i Oslo

Kamuflert som sexkjøpere tok ranerne seg inn i kvinnenes leiligheter, og ranet og banket dem.

Hovedmannen bak ranene av de prostituerte i Oslo, en 23 år gammel mann, er nå dømt til tre års fengsel. Hans 19 år gamle hjelper, slapp unna med samfunnstraff.

23-åringen forklarte i retten at han hadde opparbeidet seg illegal gjeld, og derfor var desperat etter å skaffe penger. Alle ranene ble gjennomført med samme fremgangsmåte.

Kvinnene ble kontaktet gjennom annonser for salg av sex på nett. En av ranerne avtalte tidspunkt for kjøp av sex. Da han slapp innenfor døren, åpnet han døra for de medsammensvorne. Deretter truet de til seg penger fra kvinnene.

Kvinnene fortalte alle i retten at de ble truet med pistol, kniv og batong. Flere skal også ha blitt utsatt for vold. Noen av kvinnene fortalte at de fryktet for livet og at gjerningspersonene var både truende og voldelige.

Ranene

Gjerningsmennene hevdet at de ikke var voldelige og at pistolen ikke var ekte. Oslo tingrett trodde ikke på de tiltalte og konstaterte at kvinnene hadde blitt utsatt for vold og trusler, og selv om pistolen ikke var ekte, så opplevdes trusselen i å få et skytevåpen rettet mot seg som høyst reell.

Her er en kort oversikt over ranene/forsøk på ran:

Lørdag 9. mars 2019: 23-åringen og to ukjente menn tar seg inn i en leilighet i Dronning Eufemias gate. Den prostituerte kvinnen i leiligheten blir kastet i veggen og dratt i håret. Dette ransforsøket ble stoppet av en mann som bodde i leiligheten med kvinnen.

12. mars 2019: En prostituert slipper det hun tror er en kunde inn i leiligheten sin i Huitsfelds gate i Oslo. 23-åringen og to ukjente menn truet henne for penger og slo henne med batong. Gjerningsmennene fikk bare med seg en iPhone

15. mars 2019: 23-åringen og to ukjente gjerningsmenn raner en prostituert i Fredensborgveien. Kvinnen ble slått og sparket. Ranerne tok med seg cirka 33.700 kroner og en Macbook Pro.

16. mars 2019: 23-åringen, 19-åringen og en tredje navngitt person tok seg inn i leiligheten til tre prostituerte i Fjordalléen i Oslo. De var bevæpnet med pistol, batong og hammer. Mennene rettet pistol mot kvinnene, mens de gjennomsøkte leiligheten og tok med seg cirka 17.000 kroner, seks mobiltelefoner av typen iPhone, én Michael Kors ryggsekk, én Adidas sportsbag, en Gucci håndveske og ett Gucci belte til en verdi av kr 10.000, en klokke til 10.000 kroner og en parfyme til 600 kroner.





Etter ranet 16. mars var det slutt. Politiet fikk signalement som gjorde at de to mennene ble pågrepet den natten. 23-åringen ble også dømt for andre mindre alvorlige forhold.

Mener straffen er for streng

I utgangspunktet var tre personer tiltalt for ranene, men den tredje var syk og kunne derfor ikke møte i retten. Alle tre er av utenlandsk opprinnelse.

De to domfelte mennene er i tillegg dømt til å betale til sammen 536.000 kroner i erstatning og oppreisning til kvinnene.

23-åringens advokat, Thomas Klevenberg, mener at dommen på tre års fengsel er for streng og at de nå vurderer om den skal ankes.

- Når det gjelder ran av prostituerte så erkjente han disse postene helt innledningsvis i saken, og han har også bistått politiet med oppklaring av ett av tilfellene. Hensett den reduksjon han skal ha i straff som følge av dette, mener jeg at straffen er for streng, sier Klevenberg til Nettavisen.

