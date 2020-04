Flere ran av unge på t-banen i Oslo

Politiet har satt store ressurser på saken.

- Det har i løpet av de siste timene blitt gjennomført flere ran og ransforsøk mot unge personer på T-banestrekningen fra Majorstuen og opp til Smestad. Vi har mye ressurser på sakene, skriver Oslo politidistrikt på Twitter, søndag kveld.

Politiet opplyser til VG om fire tilfeller: Et tilfelle på Vinderen klokken 19.40 og et klokken 20.30, et på Smestad 20.15 og et på Majorstuen.

- Vi tror det er flere av de samme personene som går igjen. Det kan virke som en større gjeng der oppe. Gjennomgående beskrives gjerningspersonene av vitner som unge med utenlandsk opprinnelse. Det er spesielt en vitnebeskrivelse som går igjen av en mørkhudet mann på ca. 1,95 meter, som er mørkt kledd, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til VG.