Flere reagerer på Donald Trumps planer for nasjonaldagen: - Forkastelig

Kritikerne mener presidenten bringer politikk inn i feiringen av 4. juli. Donald Trump forsvarer sine ekstravagante planer for USAs nasjonaldag.

LOS ANGELES (Nettavisen): Tidligere i år ble det klart at Donald Trump hadde lagt store planer for feiringen av USAs nasjonaldag, 4. juli. Den siste uken har det blitt klarere hva som skal skje, og det har skapt reaksjoner.

Trump har nemlig planlagt en storslått parade med blant annet stridsvogner og jagerfly. Han har også planer om å holde en tale under markeringen, som har fått navnet «Salute to America».

- Forkastelig

Forsvaret har tradisjonelt sett ikke vært en del av 4. juli-feiringen, som vanligvis kun er en hyllest til USAs historie og uten politiske poeng. Det vekker derfor oppsikt at Trump bringer både det militære og seg selv inn i markeringen av nasjonaldagen.

- Dette ser ut til å bli mer et arrangement for det republikanske partiet, et politisk tilstelning for presidenten, enn en nasjonal feiring av 4. juli. Det er uheldig å ha militæret midt oppe i dette, uttaler David Barno, en pensjonert generalløytnant, til Politico.

Avisen har også snakket med William Nash, en pensjonert generalmajor, som går enda lenger i sin kritikk.

- Presidenten bruker militære styrker i et politisk spill i sin egen kamp for å bli gjenvalgt, og jeg synes det er helt forkastelig, sier Nash.

President Trump har tidligere uttalt at militære ledere er veldig positive til planene, men onsdag skriver CNN at det ikke er tilfellet.

Ifølge kanalens kilder skal flere ledere ha vært kritiske til å ha stridsvogner og jagerfly på utstilling på nasjonaldagen. Det har også vært bekymring for at stridsvognene skal ødelegge veiene under paraden.

Også politikere har vært høylytte med sin kritikk av opplegget. Mange frykter blant annet at Donald Trump vil komme med politiske poeng i talen han skal holde.

Forsvarer pengebruken

Kostnaden for Donald Trumps planer har også skapt debatt. Det er ikke kjent hvor mye paraden vil koste totalt, og flere har stilt spørsmål om hvor pengene vil komme fra.

Det har blitt rapportert at 2,5 millioner dollar har blitt omdirigert fra den nasjonale parktjenesten, noe som også har skapt reaksjoner. Pengene skulle ellers ha gått til blant annet vedlikehold av nasjonalparker, skriver ABC News.

Flere politikere har vært kritiske til at Trump bruker store penger på betale for det som tilsynelatende vil bli et arrangement der politikk blir dratt inn.

- President Trumps anstrengelser for å innføre politikk i en feiring av historien til vår nasjon, er ekstremt foruroligende, sier Steny Hoyer, flertallsleder i Representantenes hus, ifølge ABC News.

- Å tvinge skattebetalere til å ta regningen for det som ser ut til å bli et politisk valgkampsmøte, er uansvarlig og misbruk av midler, sier Hoyer, som oppfordrer presidenten til å tenke seg om når det gjelder arrangementet.

Donald Trump, som skal ha fått inspirasjon til paraden da han så et lignende opplegg i Paris da Frankrike feiret sin nasjonaldag, forsvarer pengebruken.

- Kostnaden for vår flotte «Salute to America» vil bli veldig liten sammenlignet med hva det er verdt. Vi eier flyene, vi har pilotene, flyplassen er like ved. Alt vi trenger er drivstoff. Vi eier stridsvognene også. Fyrverkeri er donert av to av de største. Flott! skriver Trump på Twitter onsdag.