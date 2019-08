Flere skadd etter frontkollisjon på E6 i Oppland - luftambulanse på stedet

E6 er stengt etter en frontkollisjon mellom to biler ved Fåvang i Ringebu. To personer blir fløyet til sykehus med alvorlige skader.

- Trafikkulykke på E6 ved Fåvang. Frontkollisjon mellom to biler. Personskader. Nødetater på veg. E6 stengt, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

Klokken 17:15 sitter en person fortsatt fastklemt i en av bilene, og det jobbes med å frigjøre vedkommende. Like etterpå skriver politiet at det er tre personer som er involvert i ulykken.

- Vi er framme på stedet med alle nødetater, inkludert helikopter, opplyser oppdragsleder Stig Kolstad i Innlandet politidistrikt til NTB.

Den ene bilen havnet i grøfta etter kollisjonen, og en mannlig sjåfør av denne satt fastklemt etter ulykken.

- Personen som satt fastklemt, er hardt skadd og flys til Ullevål, sier Kolstad til NTB.

Ulykken skjedde i nærheten av tettstedet Fåvang, som ligger sør i Gudbrandsdalen. Den har skapt store trafikale problemer.

Klokken 18.07 opplyser politiet at et kjørefelt er åpnet igjen, og at en person er kritisk skadet.

- Et kjørefelt åpnet, trafikken dirigeres på stedet. En person flydd Ullevål sykehus, meldt kritisk skadet fra ulykkesstedet. De to andre kjørt Lillehammer sykehus med ambulanse.

Det er ikke meldt om skader på den tredje personen, og foranledningen til ulykken er foreløpig uklar.