Flere skal være døde etter lynnedslag i Polen

Omtrent et dusin mennesker skal ha blitt slått ned av lynet på fjellet Giewont.

Lynet skal ha slått ned over en gruppe turister ved det populære fjellet Giewont i Polen, det melder BBC. Giewont er en del av Tatrafjellene, som er et fjellområde i Karpatene.

Redningsmannskaper opplyser at omtrent et dusin mennesker skal blitt slått ned av lynet i området.

- Det var noen dødsfall i de forskjellige områdene av Tatrafjellene, uttaler redningssjef Jan Krzysztof til reportere på stedet.

SYKEHUSET: Redningshelikopteret skal ha fraktet flere skadde personer til sykehus. Foto: Bartlomiej Jurecki (AP Photo/NTB scanpix)

TV-stasjonen TVN melder ifølge BBC at lynet skal ha slått ned i et stort metallkors på toppen av Giewont-fjellet, mens det var mange mennesker rundt.

Ifølge nyhetsbyrået AP har tre personer omkommet som følge av lynet, deriblant ett barn. NTB skriver at fire personer mistet livet, og at det er over 30 personer som er skadd.

Den polske redningstjenesten opplyser til nettstedet at fire helikoptre ble sendt til stedet.