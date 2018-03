Flere skutt og såret i nye Gaza-protester

Minst ti personer ble såret da israelske soldater igjen skjøt mot palestinske ungdommer som var samlet ved grensegjerdet på Gazastripen, ifølge helsepersonell.

Flere titall palestinere nærmet seg grensegjerdet i et område øst for Gaza by lørdag, men de stanset rundt 200 meter fra gjerdet.

Nyhetsbyrået AP melder at to menn som gikk nærmere gjerdet, ble skutt i beina av israelske soldater i separate hendelser med 15 minutters mellomrom.

Helsepersonell på stedet opplyser at begge ble truffet av skarpe skudd. Totalt er minst ti palestinere såret av israelske soldater som skjøt med skarpt på Gazastripen lørdag, opplyser helsemyndigheter til AP.

Nyhetsbyrået Reuters melder at minst 13 er såret.

Fredag ble minst 16 palestinere drept og over 1.400 såret da soldater skjøt mot demonstranter ved grensegjerdet, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen. Palestinerne har varslet nye protester de neste ukene mot Israels ti år lange blokade av enklaven.

Under fredagens protester sto de aller fleste av de anslagsvis 30.000 demonstrantene flere hundre meter fra den strengt bevoktede grensa. Mindre grupper med demonstranter løp mot gjerdet og kastet steiner og rullet brennende bildekk mot grensegjerdet.

En talsmann for den israelske hæren mener tallet på sårede er overdrevet og hevder alle de drepte var voksne menn tilknyttet militante fraksjoner. Israel hevdet fredag at flere tusen palestinere deltok i opptøyer på seks steder på Gazastripen, men hærens egne videoopptak underbygget ikke beskrivelsen. Lørdag medga hæren at det bare var noen hundre som kastet stein.

(©NTB)

