Flere stengte fjelloverganger i Sør-Norge

Flere fjelloverganger er stengt på grunn av uvær i Sør-Norge, opplyser Vegtrafikksentralen.

Storm og snøvær gir snøfokk mange steder i Sør-Norge. Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal og riksvei 13 over Vikafjellet er stengt inntil videre. Det samme gjelder riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland, samt riksvei 15 over Strynefjellet.

På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring.

Europavei 16 over Filefjell og europavei 134 over Haukelifjell er åpne.