Flere trafikkulykker - en person omkommet

En hjullaster har kollidert med en personbil på Tillerbruvegen på Tiller i Trøndelag, mens seks personer har vært involvert i en ulykke i Øygarden i Vestland fylke.

Føreren av personbilen i ulykken på Tiller, en mann i 50-årene, er omkommet. De nærmeste pårørende er varslet.

Det var én person i hvert av kjøretøyene som var involvert i ulykken.

Veien stengt

Nødetatene er på stedet. Kriminalteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe er også på plass.

Veien vil holdes stengt i lengre tid.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.21.

Flere ulykker - seks involvert

Også på E6 sør for Oslo har det vært en kollisjon. Her var det snakk om en kjedekollisjon i Nøstvettunnelen retning Moss. Politiet meldte tidlig om at det mest sannsynlig kun var materielle skader. Vegtrafikksentralen opplyste lenge at venstre felt var stengt i retning mot Moss på grunn av bilberging, men veien er nå åpen igjen.

Også Vest politidistrikt melder om en trafikkulykke tirsdag ettermiddag. To biler var involvert i en kollisjon på FV 560 Blommen i Øygarden kommune.

Politiet melder om at en person er kjørt til sykehus, mens fem ble kjørt til legevakten.

– Vi vet ikke så mye om skadeomfanget foreløpig. Personen som ble kjørt til sykehus var bevisst, forteller operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til Nettavisen klokken 16.45.

Personen som er kjørt til sykehus satt i én bil, mens de fem i den andre bilen er fraktet til legevakten.

Politiet fikk først melding om ulykken klokken 16.18. Klokken 17.10 oppdaterer de med at veien er ryddet og åpen igjen.