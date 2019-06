Flere turister føler seg lurt av «oppblåste priser» på greske øyer

Hevder å ha blitt lurt til å betale urimelig høye restaurantpriser. Dette har utløst massive tiltak fra greske myndigheter.

Rasende Syden-turister fra USA og Storbritannia har den siste tiden delt flere eksempler på sosiale medier, om hvordan de føler seg lurt til å betale urimelig høye priser for forfriskninger og mat på greske restauranter.

- Heldigvis er det de færreste som opplever dette. Man kan selvfølgelig aldri garantere at enkeltaktører ikke vil prøve å lure turister, og vi har hørt om enkelttilfeller på Mykonos og Rhodos, men ingen av våre medlemmer opplever dette som et utstrakt problem, sier leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, til Nettavisen.

Hovedorganisasjonen representerer en rekke turoperatører som tilbyr feriepakker til nordmenn.

- 800 for syv brus og én milkshake

En turist måtte angivelig betale 490 euro for én tallerken med pasta på en restaurant på den populære turistøya Mykonos, noe som tilsvarer 4700 kroner, skriver The Times.

Totalt måtte restaurantgjestene betale 713 euro (6800 kroner) for to middager, som blant annet inkluderte en grillet kylling til 78 euro (750 kroner).

En annen gruppe britiske turister fikk hakeslepp da de mottok regningen på en gaterestaurant på den greske øya Rhodos. Følget hevder regningen endte på 82 euro (790 kroner) for syv brus og én milkshake.

«Regningen for åtte drikker ble på 82 euro – 14 euro for én milkshake!» skriver Vikki Scott på Facebook.

Scott tok bildet av regningen og postet det på Facebook for å advare andre turister.

«Vær vennlig og del dette, spesielt på Rhodos-nettsider, for å hindre at andre blir lurt,» skriver hun.

Virke Reiseliv har følgende råd til norske turister som vil unngå å bli lurt:

- Man kommer langt ved å ta vanlige forholdsregler, som å lese gjennom prisene på menyen og regningen før man betaler. Dersom man er usikker på hva som er vanlig prisnivå, kan man spørre turoperatøren eller reiselederen på stedet. De er eksperter på reisemålene og kan gi gode råd. Man kan også spørre dem om tips til lokale steder på destinasjonen. Turoperatørene samarbeider ofte med lokale serveringssteder. Velger man disse, er man helt sikker på at serveringsstedet driver seriøst, sier Bergmål.

Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

«Unngå dette stedet. Det er en turistfelle»

En amerikansk turist hadde også en negativ restaurantopplevelse på øya Mykonos tidligere i vår. Amerikanske Francisco Tajeda fra New York hevder at han og følget måtte betale 836 euro, altså 8000 kroner, for et måltid bestående av seks tallerkener med kalamaris (gresk fritert akkar), tre Cæsar-salater, seks øl, to vann og ett glass med tomatjus.

Turisten postet et bilde av regningen på TripAdvisor og advarte andre turister mot å spise på restauranten, skriver New York Post.

«Unngå dette stedet. Det er en turistfelle,» skriver Tajeda på TripAdvisor.

«De tok 830 euro for kalamaris, seks øl og tre salater. Betjeningen er ikke ærlige, og nektet oss å få se menyen og prisene. Unngå dette stedet for enhver pris,» skriver han.

Newyorker Francisco Tajeda hevder han og følget betalte 836 euro, altså 8000 kroner, for seks tallerkener med kalamaris, tre Cæsar-salater, seks øl, to vann og ett glass med tomatjus på en restaurant på Mykonos. Foto: TripAdvisor/Francisco Tajeda

Den aktuelle restauranten har imidlertid fått gode anmeldelser på TripAdvisor, og bekrefter overfor New York Post at prisene som er oppgitt i forbindelse med restaurantbesøket, er riktig.

- Selv om vi mener at prisene reflekterer nivået på innsatsen, servicen og kvaliteten på maten som er servert på én av verdens mest ettertraktede strender, har vi sympati med en misfornøyd kunde, sier restauranten i en uttalelse.

Den amerikanske turisten hevder han og følget ble nektet å få oppgitt prisene før matbestillingen, noe restauranten avviser.

- Noen dropper menyene og bestiller direkte. Hvor troverdig er en person som hever at han/hun spurte om å få vite prisen på drikke/mat, ble nektet denne informasjonen og bestilte likevel? opplyser restauranten.

- Kan en stole på at en betaler riktig pris for mat og drikke på restauranter i typiske Syden-destinasjoner, Bergmål?

- De som planlegger ferie til Syden-destinasjoner som Hellas, kan reise på tur med lave skuldre og nyte turen. Heldigvis er det de færreste som opplever å bli lurt, selv om det også finnes enkelte eksempler på det motsatte, sier hun.

- 1300 kr for to glass prosecco

En annen turist som også avla samme restaurant et besøk i fjor høst, hevder at han og kjæresten betalte 136 euro for to glass med prosecco, som tilsvarer 1300 kroner.

Restaurantnæringen på Mykonos slår tilbake mot kritikerne, og påpeker at gjestene får menyer og har dermed full tilgang til prisene før de bestiller mat.

Men turister hevder imidlertid at de regelmessig blir feilinformert og lurt av kelnerne.

- Disse folka driver med den ultimate svindelen. De inviterer deg inn til et ikke-eksisterende tilbud, som for eksempel gratis solsenger, de viser deg ikke prislisten. De setter priser for hver 100 gram istedenfor pris per porsjon eller kilo, eller noe som er mer vanlig. Det er rett og slett en spillebok for å lure turister, sier Yannis Psarras fra London på sosiale medier.

Psarras hevder at han og kona måtte betale 230 euro (2200 kroner) for en flaske vin som egentlig koster 20 euro (190 kroner).

En turist hevder å ha betalt 136 euro for to glass med prosecco, som tilsvarer 1300 kroner, på en restaurant på den greske øya Mykonos. Foto: TripAdvisor

- Omfattende aksjoner

Greske myndigheter slår hardt ned på restauranter som opererer med oppblåste priser overfor turister, skriver The Times.

Det greske finansdepartementet har nå igangsatt omfattende aksjoner etter klager fra turister og lokalbefolkningen over urimelige høye priser, samt skatteunndragelse i restaurantnæringen. Skattemyndighetene skal gjennomføre flere tusen aksjoner de kommende ukene, skriver avisen.

Myndighetene har allerede utført flere aksjoner, og et titalls restauranter har blitt stengt for å ha lurt restaurantkunder og for å ha unndratt skatt, skriver avisen.