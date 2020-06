Flere tusen i demonstrasjon i Stockholm. Smittevernsekspert rister på hodet: - Forstår de ikke at 50 mennesker raskt blir til 1000?

Enorm folkemengde demonstrerte onsdag mot politivold og rasisme i Stockholm i kjølvannet av drapet på George Floyd. Professor er kritisk til at det ble arrangert i disse koronatider.

I Stockholm samlet flere tusen demonstranter seg på Sergels torg, der de ropte slagord og holdt opp bilder av George Floyd.

I den finske hovedstaden Helsingfors deltok rundt 3.000 i en demonstrasjon til støtte for Black Lives Matter-bevegelsen, opplyser politiet i byen på Twitter.

Ved 19-tiden begynte politiet å spre folkemengden i Stockholm, med henvisning til smittevernreglene og forbudet mot ansamlinger av flere enn 50 personer

STOCKHOLM: Det var en stor ansamling av mennesker i Stockholm. Foto: (Jonas EKSTROMER / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT / NTB scanpix)

Overlege kritisk

Overlege i infeksjonssykdommer og professor Björn Olsen er kritisk til at arrangørene har tillatt demonstrasjonen.

- Er de helt høl i hodet? Forstår de ikke at 50 mennesker raskt blir til 1000? De må ha forstått hva de setter i gang, sier han til svenske Aftonbladet.

Olsen understreker at han er for demokrati og ytringsfrihet, men at vi er en meget spesiell situasjon grunnet koronaviruset. Han er sikker på at noen av demonstrantene er smittet av viruset uten å vite det.

FINLAND: Også i Helsinki i Finland var det store folkemengder som protesterte i solidaritet med demonstrasjonene i USA. Foto: Photo by Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP / NTB scanpix

- Det er mange unge mennesker, og de kommer ikke til å bli så hardt rammet, men etterpå når de spres og skal hjem, er det mulig at de tar med seg en infeksjon, sier han til avisen.

Øvre grense på 500

Smittevernreglene som er innført i Finland for å hindre koronaviruset i å spre seg, setter en øvre grense på 500 personer. Politiet oppfordret også arrangørene i Helsingfors til å stanse demonstrasjonen, melder det finske nyhetsbyrået STT.

KØBENHAVN: I Danmark var det store ansamlinger i flere byer der mange demonstrerte. Foto: (Ritzau Scanpix/Ida Guldbaek Arentsen via REUTERS)

I Danmark deltok flere tusen i markeringer i Aarhus og Odense, ifølge dr.dk.

