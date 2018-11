Flere TV-kanaler trekker Trump-video de mener er rasistisk

Både CBS, Fox og Facebook stopper nå en valgkamp-video fra republikanerne som CNN tidligere har karakterisert som rasistisk og frykt-skapende.

WASHINGTON (Nettavisen) Det er kanskje ikke overraskende at CNN, som konstant blir kalt "fake news" av presidenten, er kritisk innstilt til Trump-reklame.

Men det vekker oppsikt at også Fox News, som mange ser på som Trumps mest trofaste støtte, proklamerte at de trekker den omstridte reklamevideoen fra sendeskjemaet.

Videoen handler om flyktningkaravanen som nå er kommet til Mexico by, og som er ventet å nærme seg den amerikanske grensen om et par uker.

Videoen drar en direkte kobling mellom de omlag 3000 flyktningene, og drapsmannen Luis Bracamontes - en mexikaner som ble dømt for å drept to politimenn i Sacramento helt tilbake i 2014.

Det er ingen sammenheng mellom drapsmannen, som er dømt til døden og sitter på dødscelle, og flyktningekaravanen.

Likevel skremmer videoen med bilder av Bracamontes , og hevder at "illegale immigranter som Louis Bracamontes ikke bryr seg om lovene våre".

(Du kan se videoen selv om du trykker på twitter-utvekslingen mellom CNN og Trump under)

CNN has made it abundantly clear in its editorial coverage that this ad is racist. When presented with an opportunity to be paid to take a version of this ad, we declined. Those are the facts. 🍎