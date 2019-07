Flere ulykker og store køer i trafikken på E18 søndag ettermiddag

Veitrafikksentralen oppfordrer folk til å følge med i køen og vise hensyn.

- Det er mye sommer og hjemfartstrafikk på E18 i dag. Spesielt i nordgående retning. På strekningen Kragerø-Drammen er det tett trafikk, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Til Nettavisen sier trafikkoperatør Andreas Larsen i Veitrafikksentralen Sør at det er mye kø.

- Mye trafikk og kø gjennom Bamble, Kragerø og Porsgrunn i begge retninger, men mest nordgående. Det har vært et trafikkuhell ved Bergsengakrysset, og der er det mye kø akkurat nå, sa han ved 15.30-tiden søndag.

Går svært langsomt mot Oslo

Han opplyser videre at bilistene som skal til Oslo bør smøre seg med tålmodighet.

- De som kjører strekningen Kragerø-Oslo bør belage seg på at det kan ta opptil 1,5 time ekstra.

Det er også stedvis forsinkelser på strekningen Bamble-Porsgrunn. Bilister blir oppfordret til å ringe 175 for å få opplest detaljert informasjon, opplyser Vegtrafikksentralen.

Flere bilister vil også møte på lange køer på E18 ved Bergsengakrysset etter en trafikkulykke på stedet. Klokken 14.35 var tre biler involvert i en trafikkulykke, og det har ført til redusert fremkommelighet på strekningen Holmestrand-Drammen. Hastigheten har også blitt nedsatt til 50 km/t, og det er fare for kø.

Klokken 15.37 skriver Vegtrafikksentralen at bilene er fjernet, men at køene er fortsatt lange.

Like før klokken 15.26 opplyser politiet at køene på E18 er ekstremt lange, og at omkjøring vil bli satt opp. Dette skjer etter nok en ulykke ved Horten, hvor tre biler var involvert.

Anbefaler alternative ruter

Det er også muligheter for alternative ruter fra Gjerdemyrakrysset til Islandskrysset eller Skjelsvikkrysset, og Larsen oppfordrer flere til å ta i bruk disse rutene.

- Hvis du skal til Oslo er det greit å splitte opp trafikken. De alternative rutene tar i hvert fall ikke lenger tid, hevder trafikkoperatøren.