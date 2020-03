Flere ulykker på veiene i snøværet - 12 biler i kjedekollisjon i Lillehammer

Utforkjøringer og kollisjoner på flere veier på Østlandet onsdag morgen.

Snøvær siden tirsdag kveld har skapt utfordringer på flere veier. På Vingnes i Lillehammer var 12 kjøretøyer innblandet i en kjedekollisjon.

Sjekk veimeldinger på din reiserute på vegvesen.no

- Vi får begynne å berge biler i riktig rekkefølge og finne ut hvor mange som kan kjøre vekk selv og hvor mange som må taues bort, sa operasjonsleder Bård Einar Hoft ved 7-tiden til gd.no.

I Brumunddal var to biler i kollisjon i Nerkvernvegen. Fire personer er involvert i ulykken. To mindreårige er kjørt til Hamar sykehus for kontroll, melder Innlandet politidistrikt klokka 09.

På fylkesvei 169 Hølandsveien ved Løken i Aurskog-Høland kommune fikk Øst politidistrikt melding om front mot front-kollisjon mellom trailer og personbil.

- Fører av personbil er lettere skadet, melder politiet på Twitter klokka 08.14.

I Bø i Telemark fikk politiet melding om en trafikkulykke i Nordbygdavegen klokka 07.38.

- Vogntog mot personbil. Bil i grøften. Vi er på stedet. Trafikken står stille. En person har nakkesmerter, meldte politiet like over klokka 08. Like etterpå melder politiet at en kvinne i 20-årene er sendt til legesenteret med nakkesmerter.

