Flere ungdommer har testet positivt på dødsdop

Ungdommer på ruskontrakt har testet positivt på det livsfarlige dopet fentanyl, skriver Telemarksavisa. Nå jakter politiet på kilden.

Politiet har oppdaget at flere ungdommer i Grenland i Telemark, som går på såkalte ruskontrakter etter at det er oppdaget at de bruker narkotika, har testet positivt på det mye omtalte stoffet fentanyl.

– Vi har fått bekreftet at det har slått ut på prøver, forteller leder for forebyggende enhet hos politiet i Grenland, Tor-Ragnar Steffensen, til Telemarksavisa.

Dermed tyder alt på at stoffet er i sirkulasjon i det unge rusmiljøet i området.

– Det er med å bekrefte at det er i omløp, påpeker han.

Det livsfarlige dopet er ekstremt farlig fordi det er vanskelig å dosere. Det er også hundre ganger sterkere enn både morfin og heroin.

Ruskontraktene er et samarbeid mellom politiet og kommunen. I stedet for straff og bot får de påtaleunnlatelse mot å avlegge jevnlige urinprøver for å prøve å stoppe misbruket. Tanken er å få ungdom under 18 år ut av en ond sirkel.