Flere våpen enn innbyggere i USA

USA er det eneste land i verden med flere skytevåpen enn innbyggere, og risikoen for å bli skutt og drept der er 30 ganger høyere enn i Norge.

Av rundt 650 millioner skytevåpen i privat eie i verden er nærmere halvparten – 48 prosent av dem – å finne i amerikanske hjem.

Antallet skytevåpen per innbygger er over tre ganger så høyt i USA som i Norge, mens det er over hundre ganger så høyt som i land som Japan og Romania.

Stadig flere våpen

Ifølge Kongressens granskingsorgan CRS er det nå over dobbelt så mange skytevåpen i privat eie i USA som for 50 år siden, justert for folketallet.

Statistikk utarbeidet av University of Washington, gjengitt av NPR , viser samtidig at det i 2016 var over 30 ganger så høy risiko for å bli drept av skytevåpen i USA som i Norge.

Med 3,85 drap med skytevåpen per 100.000 innbygger topper imidlertid ikke USA lista. Det gjør latinamerikanske land som El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia og Honduras, der risikoen er opptil ti ganger så høy.

40 drap i døgnet

Drøyt 2.100 mennesker er hittil i år drept med skytevåpen i USA, rundt 40 i døgnet, viser en oversikt fra Gun Violence Archive.

Det har funnet sted 34 masseskytinger der fire eller flere personer er skutt av en og samme gjerningsperson i år, åtte av dem på skoler.

Åtte av årets masseskytinger har funnet sted i skoler, den siste ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida der 17 mennesker ble drept.

Stadig flere

I 2017 ble 15.593 mennesker skutt og drept i USA, en økning på hele 24 prosent fra 2014. I Norge var det to drap med skytevåpen i fjor.

Det fant sted 376 masseskytinger i USA i fjor. Det var en økning på nærmere 28 prosent fra tre år tidligere.

(©NTB)

