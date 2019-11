Flere voldsepisoder natt til søndag

- Julebordssesongen har nok startet, og det har dreid seg mye om vold, overstadig beruselse og slåssing, sier politiet

Det har vært meldt om flere voldshendelser natt til søndag, med flere voldsepisoder.

- Det har vært en travel natt for politiet, som har rykket ut på oppdrag etter oppdrag i hele natt. Tre personer har tilbragt natten i drukkenskapsarrest. Ytterligere tre personer er pågrepet og satt i varetekt, hvorav to er siktet for vold mot politiet, skriver Vest politidistrikt på Twitter søndag morgen.

– Julebordssesongen har nok startet, og det har dreid seg mye om vold, overstadig beruselse og slåssing. Natt til søndag har det vært noen flere tilfeller enn vanlig, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Knivstikking

I Halden oppsøkte en mann i 30-årene politiet knivskader i ryggen klokken 04.11, opplyser Øst politidistrikt til NTB. Mannen ble tatt hånd om av helsepersonell og fraktet til Kalnes sykehus. Tilstanden opplyses til å være stabil.

– Mannen er hjemmehørende i Halden. Politiet kan ikke si så mye om omstendighetene rundt knivstikkingen da vi står midt oppe i en pågående etterforskning, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt.

Han sier at ingen personer er pågrepet etter knivstikkingen, men at det ikke er grunn for andre å frykte for at noe kan tilstøte dem.

Flere hendelser

Natt til søndag melder politiet om flere knivstikkinger flere steder i landet. En person ble kjørt til sykehus etter å ha blitt knivstukket i ryggen i Brugata i Oslo. Vedkommende er ikke blitt alvorlig skadd.

Politiet fikk melding om hendelsen midt i Brugata i Oslo sentrum klokka 2.33 natt til søndag.

– Vi ble varslet av et vitne som så en person som var blitt stukket i ryggen og at det var kommet mye blod. Politi og ambulanse rykket til stedet og fikk vedkommende som var stukket sendt til akuttmottaket på Ullevål sykehus, opplyste operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

En drøy time senere kunne politiet melde at offeret ikke skal ha blitt alvorlig skadd.

Området der knivstikkingen skjedde ble sperret av. Politiets etterforskere er på stedet. Det er ikke funnet noe våpen, og politiet har heller ikke fått opplysninger om hvem som kan ha knivstukket offeret.

To pågrepet

På Grorud i Oslo har politiet pågrepet to personer etter at en mann ble knivstukket i hånden natt til søndag.

– Da vi kom til stedet, like ved Grorud senter, møtte vi en mann som var blitt knivstukket i hånden, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

I Bergen er en mann sendt til sykehus med skader etter at han skal ha blitt knivstukket i en arm i sentrum. Hendelsen skal ha skjedd klokka 23.56 i Bergen sentrum da det oppsto en situasjon mellom den fornærmede og gjerningspersonen.

– En mann i 20-årene er knivstukket i arm. Fornærmede er bevisst og kjørt til Haukeland sykehus, melder Vest politidistrikt.

I tillegg meldes det om flere slåsskamper og bortvisninger natt til søndag.

I Sørøst politidistrikt opplyser politiet at 14 personer har blitt innbrakt eller pågrepet, noe som ikke er mye over normalen.

– Relativt travelt

Trøndelag-politiet har også hatt sitt å gjøre.

– Det har vært en relativt travel natt. Det har vært mye slåssing og bråk. Det mest alvorlige tilfellet var trusler med kniv, men det har også dreid seg om tyveri, trafikk og narkotika, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Til sammen ble 18 personer innringet eller pågrepet natt til søndag.

– Det er ganske mye til å være Trøndelag, sier Tiller.