Flere voldshendelser i Oslo: Machete-slagsmål og væpnet aksjon

Det har vært en travel kveld for Oslo-politiet.

Like før klokken 22.00 skriver Oslo politidistrikt på Twitter at det var en alvorlig voldshendelse på Jernbanetorget.

- Jernbanetorget kl. 21.57. Mann som har truet en annen med pistol. Trusselsituasjonen skal være avsluttet. Vi er på stedet med mange væpnede patruljer i søk etter gjerningspersonen.

Tidligere på kvelden var det en stor slåsskamp på Oslo øst, hvor det ble observert kniv og machete.

- Høybråten. Slosskamp mellom flere. Vitner observerte kniv og mulig slagvåpen/ kølle. De involverte hadde løpt i ulike retninger før vi ankom. En person skal ha hatt en blødende skade og vi har funnet blodspor på åstedet. Vi har kontroll på flere aktuelle personer, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

- Fire personer er pågrepet og alle er i 20-årene, men vi vet at flere har vært involvert, sier operasjonsleder Guro Sandnes til Nettavisen.

Dagbladet skriver at det skal ha blitt brukt machete under slåsskampen, men det Sandnes kan foreløpig ikke bekrefte dette.

- Vi har fått observasjoner på at en kniv og en golfkølle har blitt brukt. Det har også blitt meldt inn at et større stikkvåpen ble brukt, men jeg kan ikke bekrefte hva slags gjenstand det er en enda, sier operasjonslederen.

Én person får behandling på legevakten og er lettere skadd, men er lite samarbeidsvillig.

- Han nekter å forklare seg til politiet for øyeblikket. Jeg vil heller ikke spekulere i om det var et gjengoppgjør. Vi er i en aktiv fase av etterforskningen, forteller Sandnes.

Tidligere i uken var det også en voldshendelse på Høybråten, hvor tre menn ble pågrepet etter at man hørte smell på stedet, skriver Dagbladet.

Ungdommer med kniv og balltre

I Sandviken i Bergen fikk politiet flere meldinger om ungdommer med kniv og ball tre fredag kveld. To eller flere jenter skal ha blitt truet med kniv, skriver Bergensavisen.

Operasjonsleder Vibeke Næss i Politiets operasjonssentral forteller at de har kontroll på noen av de involverte.

- Vi har anholdt noen og henter inn fortløpende informasjon fra personer på stedet.

- Det er en uavklart situasjon, opplyser hun videre til Bergensavisen.

Hun sier at det ikke er meldt om at noen har kommet til skade.