Flertall for et rødt samarbeid, ifølge måling

Arbeiderpartiet klatrer opp på 26,2 prosent oppslutning, ifølge Norstat-måling. KrF havner under sperregrensen.

Målingen er gjort for NRK, og viser et Arbeiderparti som har styrket seg, men resultatet er likevel dårligere enn valgresultatet i fjor.

Det vil si at Ap må søke støtte langt til venstre.

Rødt ender opp med 4,4 prosent og er med over sperregrensen. Hadde dette vært valgresultatet ville partiet fått inn åtte representanter.

Over 50 prosent

Målingen viser at Ap, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG ville fått inn 88 mandater - 50,8 prosent oppslutning.

Partisekretær, Kjersti Stenseng, sier til NRK at de har god erfaring med det rødgrønne samarbeidet.

– Det vi er opptatt av nå er lokalvalget om ett år. Vi har samarbeid med Rødt i mange kommuner, og kommer til å ha det også etter kommunevalget. Og så, på Stortinget, kan vi samarbeide med Rødt fra sak til sak, men når det gjelder regjeringssamarbeid så sa vi i fjor høst at det ikke er aktuelt å ha Rødt med inn i regjering, men nå er det fokuset på lokalvalgkampen som er viktig for oss, sier Stenseng til NRK.

Støttepartiene får under fire prosent

Med KrF og Venstre under sperregrensen ryker det borgerlige flertallet. Erna Solberg sier at det er en trend som har vist seg over tid.

– Det er det som gjør utslaget, og det synes jeg jo er leit, men dette bekrefter jo litt det andre målinger har vist, at KrF og Venstre sliter under sperregrensen. Det har de derimot gjort før også, og kommet sterkt tilbake. For Høyre er dette et høyt nivå, godt over stortingsvalget sist, og det synes jeg er bra når vi sitter i regjering på femte året, sier Erna Solberg til NRK.

Borgerlig blokk får 80 mandater

Høyre går på målingen tilbake med 0,9 prosentpoeng til 26,6 prosents oppslutning og Frp går fram med 1,2 prosentpoeng til 13,9 prosent. Både KrF og Venstre havner under sperregrensen på 4 prosent. Til sammen får Høyre, Frp, Venstre og KrF støtte fra 46,9 prosent av velgerne og dermed 80 mandater på Stortinget. Det kreves 85 for flertall.

Men selv om dette partibarometer peker mot et regjeringsskifte, kan Erna Solberg glede seg over at hun fortsatt er mer populær enn Støre. På spørsmål om hvem de foretrekker som statsminister svarer 52,9 prosent Solberg og 30,6 prosent Støre. 16,5 prosent sier at de ikke vet.

Feilmarginen på Norstats måling er 1,1 til 3,2 prosentpoeng.

Mest sett siste uken