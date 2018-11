Flertall i KrF mener abortsaken var viktig for veivalget

Seks av ti lokale tillitsvalgte i KrF mener statsminister Erna Solbergs (H) abortutspill var viktig eller svært viktig for at partiet valgte høyresiden.

En av fire mener at Solbergs uttalelser om at hun er villig til å forhandle om abortloven, var «svært viktig» for KrFs veivalg. Nesten fire av ti, 36 prosent, sier at abortsaken var «viktig». Bare en av ti mener at Solbergs abortutspill ikke spilte noen rolle, ifølge en undersøkelse VG har gjennomført.

Av 1.327 tillitsvalgte som fikk spørsmål fra avisen, har 463 svart. En av fire mener at abortsaken ikke spilte inn da det ekstraordinære landsmøtet med knapt flertall, støttet nestleder Kjell Ingolf Ropstads råd om å søke regjeringsmakt med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Fra den «røde siden» – som støttet partileder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet – mener sentralstyremedlem og gruppeleder for KrF i Trøndelag, Karin Bjørkhaug, at gjennomslag i abortsaken må tillegges stor vekt videre.

Bjørkhaug sier at endring av abortlovens paragraf 2c – som åpner for abort etter tolvte svangerskapsuke når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom – ble trukket fram som en «historisk mulighet» fra flere blå delegater under landsmøtet.

35 prosent av dem som har svart på undersøkelsen mener at KrF bør gå inn i en borgerlig regjering selv om partiet ikke får gjennomslag for endringer i 2c. Omtrent like mange, 34 prosent, mener at manglende gjennomslag her gir grunnlag for å søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

(©NTB)

