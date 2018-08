Flertall i Oslo sier nei til Bjarne Melgaards dødshus

Byrådspartiene Ap, SV og MDG i Oslo støtter Frps forslag om å si nei til å la kunstner Bjarne Melgaard bygge sitt såkalte dødshus nær Edvard Munchs atelier.

Striden om det kontroversielle «A house to die in» har pågått i en årrekke. Melgaard har tidligere gått med på å flytte det slik at bare veien til huset ville berøre et fredet område på Ekely nær Skøyen. Både Riksantikvaren og Byantikvaren godtok den siste løsningen, men nå slår politikerne den siste spikeren i kisten for Melgaards dødsprosjektet, skriver Aftenposten.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne bestemte seg før helgen om å be Melgaard og utbygger Selvaag finne en ny tomt.

– Vi ønsker at tomten hvor dødshuset var tiltenkt, forblir et grønt friområde til det beste for lokalbefolkningen og oppfordrer Bjarne til å finne en ny tomt til prosjektet, sier partiene i en felles uttalelse.

Melgaard skriver i en SMS til avisen at han ikke er overrasket over beslutningen.

– Det er stor motstand mot nye ting i Norge, skriver han.

Han svarer ikke på spørsmålet om hvorvidt det er aktuelt å finne en ny tomt i Oslo til prosjektet. Konserndirektør Petter Cedell i Selvaag Bolig sier det i utgangspunktet ikke er aktuelt å reise dødshuset på en annen tomt.

(©NTB)

