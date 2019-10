Flertall vil se Ap og MDG samarbeide

Et flertall av Arbeiderpartiets og Miljøpartiet De Grønnes velgere stiller seg positive til at partiene bør samarbeide i regjering etter stortingsvalget i 2021.

62 prosent av Aps velgere og 66 prosent av MDGs er positive til et regjeringssamarbeid etter neste valg, viser en måling Respons Analyse har gjort for VG. Usikkerheten er imidlertid stor, da kun 277 velgere som stemmer på Ap og MDG er spurt - noe som gir en feilmargin på +/- 3,5 – 6 prosentpoeng, ifølge Respons Analyse.

– Det er ganske tydelige signaler. Selv om grunnlaget er lite, ser vi en tendens til at velgerne er positive til samarbeid mellom de to partiene, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til avisen.

Målingen viser også at 24 prosent av de spurte Ap-velgerne stiller seg negative til et samarbeid med MDG, mens 8 prosent av MDG-velgerne stiller seg negative til et Ap-samarbeid. 14 prosent av Ap-velgerne og 26 prosent av MDG-velgerne sier de ikke er sikre.

Talsperson Arild Hermstad i MDG sier til VG at det på nåværende tidspunkt er mest aktuelt for dem å samarbeide med venstresiden. Han varsler at de kommer til å stille knallharde krav i eventuelle regjeringsforhandlinger.

