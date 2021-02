Flertallet ikke i tvil - dette bør bli Trumps skjebne

* Representantenes hus vedtok 13. januar å ta ut riksrettstiltale mot Donald Trump, som da fortsatt var USAs president.

* Han er tiltalt for forbrytelser mens han hadde et myndighetsembete.

* Han anklages også for å ha svekket USAs og den amerikanske regjeringens sikkerhet, truet integriteten til det demokratiske systemet og blandet seg inn i en fredelig maktovertakelsesprosess.

* Årsaken er, ifølge tiltalen, at han oppildnet til vold mot USAs regjering ved å hevde at fusk førte til at han tapte presidentvalget i november. Trump oppfordret også folk til å ikke akseptere valgresultatet.

* I tiltalen anklages presidenten for å ha bedt folk gå fysisk til verks for å hindre Senatet i å godkjenne Joe Biden som USAs neste president, og for dermed å ha bidratt direkte til stormingen av Kongressen 6. januar.

* Trump beskrives i tiltalen som en trussel mot rikets sikkerhet, demokrati og grunnlov mens han var president.

* Blir Trump funnet skyldig, er det for sent å avsette ham ettersom han allerede har gått av. Men det kan holdes en ny avstemning der resultatet kan bli at han nektes å stille til valg for all framtid.

Kilde: Representantenes hus / The New York Times