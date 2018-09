Følg talen til Knut Arild Hareide her

Hør KrF-leder Knut Arild Hareide tale om partiets vei videre.

STORTINGET (Nettavisen): Denne fredagen er kalt KrFs «skjebnedag».

Klokka 13.45 holder partileder Knut Arild Hareide sin tale til KrFs landsstyre.

Landsmøtet har satt av åtte timer til å diskutere partiets politiske fremtid, et parti som på septembermålingen fra Vårt land fikk 3 prosent oppslutning, den dårligste oppslutningen partiet har oppnådd i disse målingene.

Les også: Ny krisemåling for KrF før veivalget

Spørsmålet alle stiller seg er hvor tydelig KrF-leder Knut Arild Hareide kommer til å være når han går på talerstolen klokken 13.45.

Knut Arild Hareide lanserte denne uken boka «Det som betyr noe» der han er kritisk til Høyres politiske valg og ikke minst Fremskrittspartiet. Flere kommentatorer har tolket boka som at Hareide lukker døra for et samarbeid med høyresiden og ser mot venstre, en tolkning han selv avviser.

- Jeg vil ikke kortslutte noen prosesser i partiet nå. Det er ikke jeg som skal ta et valg, det er partiet som skal ta et valg, uttalte Hareide til NTB etter boklanseringen.

Signalene fra flere partiledere er at Hareide risikerer å bli kastet som KrF-leder hvis han går inn for venstresamarbeid, meldte NTB fredag.

Klassekampen har vært i kontakt med 81 av 113 lokallagsledere i Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene. Det var i disse fylkene KrF fikk størst oppslutning ved forrige valg.

Et klart flertall av dem som uttaler seg ønsker samarbeid med høyresiden, ifølge avisen.

Mest sett siste uken