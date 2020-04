Florida har åpnet strendene: - Menneskene jublet

- Disse menneskene burde nektes pleie hvis de havner på sykehus og krever plass, raser en leser.

Mens store deler av verden stadig er i «lockdown» som konsekvens av koronakrisen vi befinner oss midt i, så er USA i full gang med åpne deler av landet.

Det kommer som en konsekvens av massivt press fra deler av befolkningen - og også presidenten i landet - Donald Trump.

- Jublet

Florida er blant statene som er hardest rammet av viruset. Lørdag formiddag viser oversikten fra Worldometers at det er 24.753 bekreftede smittetilfeller i kyststaten, og så langt har i overkant av 700 mennesker mistet livet sitt.

Fredag valgte likevel Florida å åpne noen av strendene sine - og folkemassene lot ikke vente på seg:

CNN var på plass for å iaktta åpningen av Jacksonville Beach på fredag. Nyhetskanalen melder at «sosial distansering» var det siste folk tenkte på da stranda endelig åpnet igjen.

- Scenene på stranda var ikke av den forsiktige sorten - midt i en verdensomspennende pandemi. Mennesker jublet da barrierene ble fjernet. Folk svømte, syklet, surfet, løp og fisket, skriver CNN.

De legger også til at flere beboere omtalte det som «tortur» at de ikke har kunnet dra på stranda de siste ukene.

Strendene i Florida vil i utgangspunktet bare være åpne mellom 06.00 - 11.00 på dagtid, og så i tre timer til mellom 17.00 og 20.00 på kveldstid.

JACKSONVILLE BEACH: En mann går rundt med et skilt som leser "Florida har tro - Gud = tro". Foto: Sam Greenwood (AFP)

Myndighetene i staten har også gjort det klart at det ikke åpnes for at folk skal ligge å sole seg på strendene, og gruppeaktiviteter er ikke tillatt. Ting som håndkler, pledd, stoler, kjølebagger og griller er ikke tillatt på strendene - men bildene fra åpningen viser at absolutt ikke alle tok disse føringene på alvor.

- Dette kan være starten på veien tilbake til en normal hverdag. Jeg ber dere om å respektere de føringene som blir gitt. Hold deg til dette for din egen sikkerhet, og for sikkerheten til dine naboer, sa borgemester Lenny Curry.

Reaksjonene på sosiale medier har dog ikke latt vente på seg. Under bildene av folksomme strender har flere sinte amerikanere meldt seg på i debatten.

- Disse menneskene burde nektes pleie hvis de havner på sykehus og krever plass, mener en.

- Jeg ser døde mennesker, skriver en annen.

Festproblemer under Spring Break

Guvernør i Florida, Ron DeSantis, mottok krass kritikk fra flere hold da han valgte å holde strendene i Florida åpne i mars måned - midt under studentenes vårferie - bedre kjent som «spring break».

Da videoer av feststemte ungdommer i hopetall gikk som ild i tørt gress på sosiale medier, valgte guvernøren til slutt stenge strendene og i tillegg innføre langt strengere tiltak for å holde flest mulig av beboerne i egne hjem.

Orderen, som varer fra 3. - 30. april, innebærer blant annet at man kun skal forlate hjemmene for «essensielle» ting, som å handle matvarer.

Til tross for dette har altså guvernøren nå valgt å lette litt på føringene, så lenge Florida-beboerne klarer å holde seg innenfor rammene. Så gjenstår det å se hvor lenge dette prøveprosjektet varer - og hvilke konsekvenser det vil få.