Fly fra Norwegian kolliderte nesten med et annet fly i Skottland

Et fly fra EasyJet tok av fra rullebanen to sekunder før før et fly fra Norwegian landet på samme rullebane.

Hendelsen skjedde i 2018, men detaljene ble først offentliggjort denne uka, det melder International Business Times og Simple Flying.

Flyet fra EasyJet var på vei til London fra den skotske hovedstaden. Ombord var det 180 passasjerer og seks besetningsmedlemmer. Flyet fra Norwegian var på vei inn til landing fra USA, og hadde 159 passasjerer og sju besetningsmedlemmer ombord. Ifølge Simple Flying var det så lite som 875 horisontale meter mellom de to flyene.

To sekunder mellom flyene

International Business Times skriver at det gikk to sekunder fra da flyet fra EasyJet tok av, til flyet fra Norwegian landet på rullebanen.

Det skal være flere grunner til at hendelsen skjedde, blant annet en forsinkelse for EasyJet-flyet, og at farten til flyet fra Norwegian var høyere enn det som er vanlig.

Flygelederen som hadde kontroll på de to flyene var under opplæring. Ifølge International Business Times som siterer rapporten hadde flygelederen for lite erfaring for å kunne løse situasjonen, og personen som hadde ansvaret for å lære opp flygelederen mente det var tryggere å la flyet fra Norwegian lande, enn å be de fly rundt området til flyet fra EasyJet som nettopp hadde tatt av.

- Kundene har vår høyeste prioritet

I en uttalelse til Simple Flying sier Norwegian at deres besetningsmedlemmer er trent til de høyeste standarder, og at sikkerheten til kundene er fortsatt deres høyeste prioritet.

- Rapporten konkluderte med at det var flere faktorer som førte til at det ble så liten tid mellom flyene. Det ble aldri stilt spørsmål ved Norwegians prosedyrer, og sikkerheten til våre passasjerer ble heller aldri kompromittert, sier Norwegian i uttalelsen til Simple Flying.