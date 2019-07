Fly måtte snu på vei til Kreta

Et fly på vei fra Gardermoen til Kreta, måtte snu torsdag morgen.

Flyet returnerte til Gardermoen kort tid etter avgang. Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor sier til Nettavisen at det er snakk om en såkalt teknisk retur.

Ulverud sier at det ikke er uvanlig med slike tekniske returer, og at beredskapen blir økt under slike landinger.

Flyet, som tilhører Apollos søsterselskap Novair, var på vei til Kreta. Det hadde nådd sørspissen av Sverige da det returnerte til Norge.

Informasjonsansvarlig Beatrix Rivera i Apollo sier til Nettavisen at flyet måtte retunere på grunn av hydraulikkolje-lekkasje.

- De fant ut av feilen mens de var i luften over Sverige, og returnerte til Gardermoen. Det var ingen dramatikk ombord og kapteinen informerte alle passasjerer, sier Rivera.

Torsdag formiddag jobber teknikere på Gardermoen med å reparere flyet.

- Vi ser også etter alternative løsninger hvis vi ikke kan bruke flyet. Vi ønsker å få våre reisende så raskt som mulig avgårde, sier Rivera. Mens de venter på Gardermoen, har Apollos Kreta-turister fått utlevert matkuponger.