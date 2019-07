Fly med ni personer krasjlandet utenfor Umeå i Sverige

Skadeomfanget er ukjent for øyeblikket.

- Vi har et fly med ni personer som har gått ned på Store Sandskär. Vi vet ikke så mye mer, vi har akkurat ankommet stedet, sier en talsmann fra Räddningstjänsten i Umeå, til svenske Aftonbladet.

Ifølge Sjö- og flygräddningscentralen skal det være snakk om et fly med fallskjermhoppere. De kan heller ikke bekrefte eller avkrefte om noen rakk å forlate flyet før det krasjet.

- Vi har en pågående innsats og det er hektisk akkurat nå, sier Lina Buurstra, assisterende flyredningsleder i Sjö- og flygräddningscentralen til Aftonbladet.

Hendelsen ble rapportert inn til nødetatene klokken 14.28.

- Jeg kan bekrefte at vi har et flyhavari utenfor Umeå flyplass. Det eneste jeg vet er at det er et mindre fly, sier en SOS-operatør, ifølge Expressen.

Politiet leter nå etter flyet, og vet ikke i skrivende stund om det styrtet på land eller i vannet.