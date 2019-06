Fly nødlandet på Sola lufthavn

Et Icelandair på vei fra København til Reykjavik måtte nødlande i Stavanger søndag kveld.

Klokken 1845 fikk Hovedredningssentralen Sør-Norge at et fly fra Icelandair måtte nødlande på Sola lufthavn.

Nødetater og Redningstjenesten ble varslet og satt i beredskap.

Til VG sier Avinors pressetalsmann at flyet varslet om at det hadde motorproblemer, og at det landet uten problemer.

Ifølge Stavanger Aftenblad hadde flyet fått stopp i den ene motoren. Det skal ha vært 184 passasjerer om bord.