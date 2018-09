Fly satt i karantene i New York - passasjerene er syke

Det er et av flyselskapet Emirates sine fly som er satt i karantene. 100 av de 500 passasjerene har oppgitt at de føler seg syke.

Saken oppdateres

Det gjelder fligth 203 fra Dubai til JFK i New York, melder Expressen.

Opplysningene bekreftes også av borgermesteren.

Flyet landet klokken 09.10 lokal tid. Flyplasspolitiet og helsepersonell stod klare for å kontrollere passasjerene.

Passasjer, Larry Coben, følger dramaet rett fra kabinen.

En av passasjerene postet et bilde på av utrykningskjøretøy på landingbanen på Twitter.

En av passasjerene på flyet, Larry Coben, skriver følgende på Twitter. - Alt vi er blitt fortalt er at noen passasjerer føler seg syke og at vi skal bli sittende på plassene våre.

Flyselskapet i en uttalelse at det er 10 syke personer. Disse blir nå sjekket av helsepersonell.

Eric Phillips, talsmann for borgmesteren i New York tweetet at flyet hadde hatt en mellomlanding i mekka, hvor det er et influensautbrudd, noe som kan være en indikasjon peker på en årsak til at passasjerer føler seg syke.

En talsmann for ordførerens kontor i New York bekrefter at representanter for Center for Disease Control and Prevention (CDC) er på flyplassen.

En antiterrorpolitistyrke i New York har tvitret at de holder et øye med situasjonen, som de beskriver som en "medisinsk situasjon".

Ambulances approaching the plane. pic.twitter.com/klV7Xhy0bZ — Larry Coben (@LarryCoben) 5. september 2018

