Fly satt på bakken i Bodø etter lynnedslag

Et fly skal ha blitt truffet av lynet.

(Avisa Nordland): Det er NRK Nordland som skriver at en flymaskin tilhørende SAS ble truffet av lynet tirsdag kveld.

Ifølge NRK skjedde dette under innflyvning til Bodø.

SAS opplyser at flyet ble satt på bakken for grundig inspeksjon, og at passasjerer som skal videre til Trondheim og senere Bergen, vil bli berørt.

- Vi gjør en nøye kontroll, og dette er rutine etter slike hendelser, lyder meldingen fra SAS.

