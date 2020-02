Fly skled av rullebanen og brakk i to i Tyrkia

Et passasjerfly har sklidd av rullebanen på flyplassen Sabiha Göcken i Istanbul i Tyrkia og brukket i to. Ingen skal være omkommet.

Saken oppdateres!

Det er ikke klart om noen er skadd, men ifølge den tyrkiske transportministeren Mehmet Cahit Turhan er det ingen omkomne, melder CNN Turk.

Ifølge TV-kanalen var det 177 personer om bord. Passasjerer har blitt observert forlate flyet via den ene vingen.

DELT I TO: Et passasjerfly har sklidd av rullebanen på flyplassen i Istanbul i Tyrkia og brukket i to, melder CNN Turk. Skjermdump fra video

Flyet tilhører flyselskapet Pegasus. Det kom fra den tyrkiske byen Izmir og skled av rullebanen under landing. Det var veldig vått på rullebanen, ifølge den tyrkiske TV-kanalen NTV.

Et stort antall brannfolk, ambulanser og politi er på stedet. Bilder på CNN Turk viser hvordan den fremre delen av flykroppen er revet av resten av flyet. Det er også et stort brudd i taket bak på flyet.

