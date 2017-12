Fly styrtet i Costa Rica, tolv omkom

Alle de tolv om bord omkom da et mindre passasjerfly styrtet i et skogområde i Costa Rica. Ti av de omkomne var utenlandske turister.

Det opplyser myndighetene i landet søndag.

Flyet var et propellfly av typen Cessna 208 og tilhørte selskapet Nature Air. Det styrtet i et fjellrikt skogområde i Guanacaste-provinsen nordvest i landet like etter at det hadde tatt av.

Bilder som Costa Ricas departement for offentlig sikkerhet har publisert fra ulykkesstedet, viser vrakrester som brenner.

Det er ikke kjent hvilke land de ti turistene var fra. Ulykkesårsaken er heller ikke kjent.

(©NTB)

Mest sett siste uken