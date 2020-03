Flyktninghjelpen ber europeiske land ta imot asylsøkere fra Hellas

Situasjonen i Hellas kan ikke løses bare ved å gi landet mer penger og utstyr. Europeiske land må ta ansvar og ta imot asylsøkere, mener Flyktninghjelpen.

Hellas huser i dag rundt 115.000 flyktninger og migranter, og det store antallet asylsøkere som i disse dager forsøker å krysse EUs ytre grense fra Tyrkia, gjør det mer presserende å flytte folk fra overfylte leirer i Hellas og sikre bedre europeisk ansvarsdeling, mener Flyktninghjelpen.

– Europa må ta ansvar for det som nå skjer ved den ytre grensen. Landene kan ikke fjerne menneskers rett til å søke asyl, sier Europa-direktør Edouard Rodier.

Justisminister Monica Mæland (H) sa onsdag at det ikke er aktuelt for Norge å ta imot flyktninger eller asylsøkere fra Hellas for å avhjelpe situasjonen. Norge vil i stedet bidra til dokumentkontroll og identifisering av de som kommer til Hellas, i tillegg til å sende telt og senger.

