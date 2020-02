Flyplassen på Gran Canaria er stengt - nordmenn er rammet

Flyplassen på Gran Canaria skal være rammet av en sandstorm.

Saken oppdateres.

NRK omtaler først nyheten. Blant annet skal det være et Norwegian-fly og to SAS-fly med retning Oslo som ikke får tatt av, samt flygninger til Ålesund, Bergen, Kristiansand og Stavanger.

Pressekontakt Andreas Hjørnholm i Norwegian opplyser overfor Nettavisen at det er 185 passasjerer som skulle vært på Norwegian-flyet som skulle til Oslo lørdag. De får ikke reise hjem i kveld.

- Flyplassen er stengt for både inngående og utgående trafikk. Den informasjonen vi har er at det ikke kommer til å åpne før midnatt. Slik jeg forstår det så vil de da ta en ny vurdering ved midnatt, sier Hjørnholm til Nettavisen.

På Twitter skriver radiokanalen RTVC at det er en calima - en varm vind som kommer inn fra sør eller sør-øst som har rammet øya. De skriver også at vinden også merkes på flyplassen på Tenerife, men at flytrafikken foreløpig går som normalt her.

- Vi har en del avganger til Norge og andre steder i Europa fra Gran Canaria i kveld. Det er fly som skulle tatt med passasjerer ut, og vice versa, så det er et stort puslespill vi jobber med akkurat nå, sier Hjørnholm til Nettavisen.

Han sier videre at de jobber med å holde passasjerene oppdaterte på hva som skjer.

Flyplassen på Las Palmas på Gran Canaria er stengt på grunn av en sandstorm. Det skal foreløpig ikke være meldt om problemer på naboøya, Tenerife. Foto: Google Maps

NRK-journalist Kathrine Krømke, som er på Gran Canaria, har opplyst til NRK at de har fått beskjed om at hele flyplassen er stengt på ubestemt tid. Flyplassen stengte ved 16-tiden, ifølge pressevakten på flyplassen, som forteller NRK at dette er den sterkeste stormen de har hatt på mange år.

– Akkurat nå er det svært lav visiblitet, og ingen fly kan ta av eller lande. Fem fly på vei hit har landet på andre øyer, sier pressevakten, som ikke ønsker å oppgi navnet sitt, til NRK.

