Flyreisende fra Nord-Italia passerte uten virussjekk på Torp

Mens reisende fra Frankrike ble kontrollert for koronasmitte da de landet på Gardermoen søndag, gikk passasjerer fra Bergamo i Nord-Italia rett gjennom på Torp.

Bergamo-flyplassen i Lombardia ligger i et av områdene som italienske myndigheter har stengt av for å forhindre spredning av coronasmitte. Ryanair opererer fremdeles en rute mellom destinasjonen og Sandefjord lufthavn Torp flyplass. Da passasjerene med flyet landet i Norge søndag, var det ingen smitteverntiltak som møtte de reisende, skriver VG.

Ifølge markedssjef Tine Kleive-Mathisen på flyplassen var det ingen mistanke om at noen av passasjerene om bord i flyet var smittet av coronaviruset. Hun viser til at flyplassen i Bergamo fremdeles er åpen for trafikk, at Ryanair har valgt å opprettholde flygningene på ruten og at flyplassen følger rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi følger nasjonale myndigheters anbefalinger og har tett dialog med kommuneoverlegen og følger rådene fra FHI, sier Kleive-Mathisen.

Andre passasjerer ble derimot sjekket på Gardermoen



Litt tidligere landet et fly fra franske Lyon på Gardermoen. Kommunelegen i Ullensaker hadde beordret flyet til beredskapsområdet for coronasmitte ettersom det var opplysninger om at noen om bord i flyet hadde vært i Nord-Italia.

– Vi hadde ingen mistanke om at det var syke om bord, men det var viktig å kartlegge dette, sier kommunelege Lars Meyer-Myklestad.

Lombardia er høyrisiko-område

Utenriksdepartementet fraråder reiser til regionene Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna og Veneto i Nord-Italia som ikke er strengt nødvendige. Dette er gjort etter en helhetsvurdering av sikkerhetssituasjonen i områdene.

Dansker som kommer hjem fra et av smitteområdene oppfordres til å bli hjemme i 14 dager er hjemkomsten for å begrense videre smitte. For helsepersonell er dette obligatorisk.

Eksplosjon i corona-dødsfall i Italia

Antall som har omkommet av coronaviruset i Italia har hoppet fra 233 sent lørdag til 366 på søndag, forteller myndighetene. Det totale antallet bekreftede smittetilfeller er nå 7374, opp fra 5883 på lørdag.

15 millioner mennesker i Milano, Venezia og andre områder i Nord-Italia er søndag satt i karantene i en måned for å stanse spredningen av coronaviruset.

Ingen europeiske land har blitt hardere rammet av coronaviruset enn Italia, som kjemper en desperat kamp for å få situasjonen under kontroll.

