Flyselskap gir helsepersonell mulighet til å fly gratis over hele verden

Gratisbilletter for to til norsk helsepersonell som er kjapt ute med å søke.

Qatar Airways gir bort 100.000 gratisbilletter til helsepersonell som jobber i frontlinjen over hele verden som en måte å takke dem for deres arbeid under koronakrisen.

Helsepersonell kan registrere seg for billetter frem til 18. mai klokken 22.59 (norsk tid) på Qatars nettsted her. Det er førstemann til mølla som gjelder så det gjelder trolig å raske på siden registreringen åpnet like før midnatt 11. mai norsk tid.

Les også: Derfor bør alle offentlig ansatte få null i lønnsoppgjøret

Billettene det er snakk er tur-retur til valgfri destinasjon på hele Qatars globale nettverk. Billettene er på økonomiklasse og gjelder for to personer - så her kan man ta med seg følge.

Hvem som får billetter vil bli fortløpende offentliggjort, skriver Qatar.

Helsepersonell «fra alle land i verden» kan altså søke, og for å sikre en rettferdig fordeling vil hvert land motta en tildeling i forhold til landets folketall.

I Norge alene er det i overkant av 500.000 registrerte helsepersonell som er registrert i Helsepersonellregisteret.

Les også: Oppsiktsvekkende melding fra politiet om 17. mai

- Vi i Qatar Airways er utrolig takknemlige for engasjementet og hardt arbeid fra helsepersonell over hele verden som passer og passet mennesker i disse tider med usikkerhet. Deres heroiske utfoldelse av vennlighet, engasjement og profesjonalitet har reddet hundretusener av liv rundt om i verden, sier administrerende direktør i Qatar Airways Group Akbar Al Baker i en kommentar til tilbudet.

I øyeblikket har Qatar, i likhet med andre flyselskap, et begrenset utvalg av ruter som er i drift. Qatar melder imidlertid at antall åpne destinasjoner vil være 52 ved utgangen av mai og 82 ved utgangen av juni.