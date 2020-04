Flyselskap innfører korona-blodprøve for passasjerer

Første flyselskapet i verden til å gjennomføre hurtigtesting for covid-19 blant passasjerer rett før ombordstigning.

Det Dubai-baserte flyselskapet Emirates har begynt å ta blodprøver av flypassasjerer for å påvise hvorvidt de kan være koronasmittet.

Flyselskapet startet praksisen på onsdag på Den internasjonale flyplassen i Dubai. Samtlige passasjerer som skulle til Tunisia måtte ta blodprøver før ombordstigning, opplyser flyselskapet i en uttalelse.

Les også: Dette vet vi om de korona-døde i Norge

Blodprøvetakingen ble utført av helsepersonell i innsjekkingsområdet på terminal 3. Testresultatene var klare allerede etter ti minutter.

- Vi jobber med planer om å utvide testkapasiteten i framtiden for andre flyvninger også, sier Adel Al Redha ved Emirates i en uttalelse.

- Dette gir oss muligheten til å utføre tester på stedet som tilbyr umiddelbar bekreftelse for Emirates’ passasjerer som reiser til land som krever bekreftelse på covid-19-testing, sier han.

Flyselskapet har ikke opplyst om hva som skjer med passasjerer med positiv testresultat, og om hvorvidt de får lov til å reise likevel.

Les også: Dette må du vite om korona og munnbind: Fordeler og ulemper - tips hvis du vil lage et selv

Antistoffer i immunsystemet

Hensikten med blodprøvene er ikke å direkte påvise om passasjerene er smittet med koronaviruset, men først og fremst påvise tilstedeværelsen av antistoffer i immunsystemet. På den måten kan de se om det er utviklet antistoffer som en respons på en virusinfeksjon, melder CNN.

CNN skriver at blodprøvetaking kan være et steg i riktig retning for framtidig internasjonal kommersiell luftfart, og på den måten redusere smitterisikoen for flypassasjerer.

Passasjerene til Emirates er også pålagt å bruke munnbind under ombordstigning og om bord på flyet, ifølge den amerikanske allmennkringkasteren NPR.

Selvbetjente helsekiosker

Flyselskapet Etihad Airways, som også har base i De forente arabiske emirater, har annonsert at de skal innføre et prøveprosjekt med selvbetjente kiosker på flyplassen i Abu Dhabi, hvor passasjerer gjennomgår en undersøkelse med observasjoner av temperatur, hjerterytme og pustefrekvensen.

Undersøkelsene skal kunne gi indikasjoner på om en passasjer er syk. Dersom undersøkelsen gir en indikasjon på sykdom, blir flyselskapets personell automatisk varslet.

Etter planen skal prøveprosjektet lanseres i slutten av april.

- Denne teknologien er ikke utviklet med hensikt for å gi en diagnose på helsetilstand. Den skal gi en tidlig indikasjon på om passasjerer har generelle symptomer, slik at de kan bli videre undersøkt av medisinsk helsepersonell. Dette kan potensielt hindre spredning av enkelte tilstander til andre som skal reise med fly til ulike destinasjoner, sier Joerg Oppermann i flyselskapet Etihad Airways i en uttalelse.

Les også: Ny massiv redningsplan for Norwegian

Ekstremt hardt rammet

Koronapandemien har rammet den globale kommersielle luftfarten ekstremt hardt, og mange flyselskaper har blitt nødt til å sette store deler av flåten sin på bakken. En rekke flyselskaper er også på raden av konkurs.

Analyser til International Air Transport Association tilsier at de globale inntektene fra flypassasjerer vil falle med 314 milliarder dollar i 2020, noe som er en tilbakegang på 55 prosent sammenlignet fjorårets inntekter.