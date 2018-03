Innbyggere som flyktet fra Afrin under kampene, vender her tilbake til sentrum av byen nordvest i Syria mandag. Men ifølge FN er rundt 100.000 innbyggere fortsatt «fanget» i jordbruksområder utenfor byen, og nødhjelpsbehovet er stort. Foto: DHA-Depo Photos via AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

FN: 100.000 trenger nødhjelp utenfor Afrin