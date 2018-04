Skuffende pengerulling for Syria 

Pengeløftene fra den store giverkonferansen for Syria er ikke i nærheten av å nå det nivået FN mener er nødvendig. Norge legger ingenting nytt på bordet.

Da giverkonferansen i Brussel nærmet seg slutten onsdag, var det ifølge FNs beregninger kommet inn løfter om 4,4 milliarder dollar i hjelp til syrere i 2018. Det tilsvarer omtrent 35 milliarder norske kroner.

Summen er langt lavere enn i fjor. Da ble det samlet inn 6 milliarder dollar på en tilsvarende konferanse. I tillegg kom det inn nye løfter etterpå, slik at summen steg til 7,5 milliarder dollar i løpet av året.

– Vi skulle gjerne hatt enda mer, men det er en god start, oppsummerer Mark Lowcock, leder for FNs nødhjelpskontor.

Oppfyller ikke behovet

I forkant av giverkonferansen sa Lowcock at det var behov for 8 milliarder dollar i pengehjelp for å oppfylle behovene for 2018.

Nå varsler han vanskelige valg og prioriteringer som følge av strammere budsjett.

Forklaringen på det lave tallet er sammensatt. Ett av problemene er at det fortsatt er uklart hvor mye USA vil stille med i år. I tillegg er viktige beslutninger fortsatt på vent om nye utbetalinger fra EUs flyktningsamarbeid med Tyrkia.

Lowcock takker likevel EU, Tyskland og Storbritannia for å ha lagt store summer på bordet. Han tilføyer at han er sikker på at mer penger vil komme etter hvert.

Ingen nye løfter fra Norge

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ledet den norske delegasjonen til givermøtet. Hun kunngjorde at Norge vil stille med 2,25 milliarder kroner i hjelp til syrere i år.

Men pengene inngår i en pott på i alt 10 milliarder kroner som Norge har lovet å gi i hjelp til syrere i fireårsperioden fra 2016 til 2019.

Norge kom dermed ikke med nye løfter på giverkonferansen.

– Det løftet vi ga i 2016, gjelder til 2019. Hva som skjer etter det, vil i veldig stor grad avhenge av hvordan behovene da vil se ut, sier Søreide til NTB.

– Slik vi vurderer situasjonen nå, kommer det definitivt fortsatt til å være aktuelt med støtte etter 2019, men det må vi komme tilbake til, sier hun.

