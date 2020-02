FN: 900.000 drevet på flukt nordvest i Syria

900.000 mennesker, flertallet av dem kvinner og barn, er drevet på flukt av syriske regjeringsstyrker og russiske kampfly nordvest i Syria, ifølge FN.

– Krisen nordvest i Syria har nådde et forferdelig nivå, sier FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock.

En stor del av dem som er tvunget på flukt er ifølge ham kvinner og barn.

– De er traumatisert og tvunget til å sove utendørs i kulden fordi leirene er fulle. Mødrene brenner plast for å holde barna varme. Babyer og små barn dør som følge av kulden, sier han.

Regimet feirer

Samtidig med den humanitære tragedien som utspiller seg, feirer det syriske regimet og deres tilhengere frammarsjen i det som var landets siste opprørskontrollerte provins.

I storbyen Aleppo viste statlige medier søndag bilder av innbyggere med syriske flagg som danset i gater fulle av biler, og en syrisk general talte på TV og lovet at offensiven mot «terroristgruppene» vil fortsette.

Framrykkingen betyr at Aleppo by, som regimet tok full kontroll over for tre år siden, ikke lenger risikerer å bli beskutt av opprørere.

Les også: Når ble barn så lite verdt?

Det statlige nyhetsbyrået Sana hevder i en melding mandag at de døde som ble funnet ved Douma i Øst-Ghouta, var «sivile og sikkerhetspersonell som ble henrettet av terroristgrupper» mellom 2012 og 2014.

Masseflukt i kulden

For flyktningene i Idlib virker imidlertid situasjonen håpløs. Mange av dem befinner seg ved den tyrkiske grensen, der de mangler så å si alt i vinterkulda. For få dager siden falt det snø i området. Grensen til Tyrkia er stengt. Landet har allerede tatt imot over 3 millioner syriske flyktninger.

Fakta Fakta om krisen i Idlib ↓ * Idlib er en provins nordvest i Syria med et areal på ca. 6.000 kvadratkilometer, provinshovedstaden har samme navn. Grenser til Tyrkia i nord og Aleppo i øst. * Før krigen brøt ut bodde det ca. 1,5 millioner innbyggere i provinsen, som i dag huser nærmere 4 millioner som følge av internflukt i Syria. * Siden desember er over 900.000 innbyggere drevet på flukt under den russisk- og iranskstøttede syriske militæroffensiven mot opprørere som har kontrollert provinsen. * Aldri tidligere har så mange mennesker blitt drevet på flukt i løpet av så kort tid under den snart ni år lange krigen, ifølge FN. * Mange av internflyktningene bor nå i telt nær den tyrkiske grensen, som er stengt. Over 80.000 sover under åpen himmel, anslår FN. * Opprørerne har mistet kontroll over militærbaser, viktige veier og annen infrastruktur. Flere titall helseklinikker er bombet i grus. * Russland og Tyrkia ble i september 2018 enige om å opprette en demilitarisert buffersone i provinsen, men avtalen er ikke blitt gjennomført og de to landene anklager hverandre for løftebrudd. * Før offensiven hadde den ytterliggående islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham kontroll over mesteparten av provinsen, mens mer moderate, tyrkiskstøttede opprørere har hatt kontroll i områdene ved den tyrkiske grensen. * De to siste ukene er flere tyrkiske soldater drept og såret i syriske granatangrep, mens tyrkiske observatørposter er blitt omringet. * Over 400.000 mennesker er drept og halvparten av Syrias drøyt 20 millioner innbyggere drevet på flukt siden protestene mot Assad-regimet tok en voldelig vending i 2011. Kilde: NTB

– Det som nå skjer i Idlib, er noe av det verste vi har sett i løpet av krigen i Syria med tanke på antallet mennesker som er direkte berørt, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Han understreker at sivile skal beskyttes, men at det er vanskelig å skille mellom dem som deltar i kampene og dem som ikke gjør det, når krigen utkjempes i byene.

(©NTB)