FN-avstemningen er i gang

Onsdag kveld kan det være klart om det er vinn eller forsvinn for Norge i FNs sikkerhetsråd.

Onsdag klokka 15 norsk tid troppet de første FN-ambassadørene opp i FN-bygningen i New York for å stemme fram fem nye rullerende medlemmer i Sikkerhetsrådet.

Blant dem var den norske FN-ambassadøren Mona Juul.

I Vest-gruppa kjemper Norge, Irland og Canada om to plasser i Sikkerhetsrådet. Dersom Norge skulle tape kampen, vil det være første gang i historien.

Norge har hatt sete i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere, siste gang i 2001–2002. Juul har håp om at Norge vinner også denne gangen.

– Vi kan bringe til bordet en lang og tung erfaring når det gjelder å støtte opp om FN og sikre at det internasjonale rettssystemet fungerer, sa hun til pressefolk utenfor FN-bygningen.

– Norge er en stor og tung bidragsyter til FN, slår hun fast.

På grunn av koronapandemien vil avstemningen ta lenger tid enn vanlig. Et resultat er ventet mellom kl. 22 og 23 onsdag kveld. Da blir det klart om Norge er inne eller ute – eller om en av de to andre kandidatene i Vest-gruppa er inne, mens de to andre går til en ny valgomgang torsdag.

For å bli valgt må et land få to tredeler av de avlagte stemmene. I alt 193 land er medlem av FN, og hvert land har én stemme.

