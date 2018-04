FN-kilde: OPCW-inspektører kan trolig ikke reise til Douma onsdag

OPCW-inspektørene som skal granske meldingene om et kjemisk angrep i Douma i Syria, vil trolig heller ikke onsdag kunne reise inn i byen, ifølge en FN-kilde.

Det er nå elleve dager siden opprørskilder og hjelpearbeidere inne i byen meldte at over 40 mennesker mistet livet etter å ha pustet inn giftig gass.

Antakeligvis vil inspektørene heller ikke onsdag kunne reise inn i byen, opplyste en ikke navngitt FN-kilde til nyhetsbyrået Reuters onsdag formiddag.

Vedkommende bekrefter at et team som skal forberede besøket, var i byen tirsdag, men at ekspertene fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) ennå ikke har kunnet reise til den tidligere opprørsbastionen.

Mandag meldte Russlands ambassade i Nederland at inspektørene ville ankomme Douma onsdag. Syriske tjenestemenn har opplyst at FNs sikkerhetsteam har undersøkt at veien inn til byen er trygg.

OPCW-inspektørene ankom Damaskus lørdag. Byen ligger om lag 14 kilometer fra Damaskus.

Syriske myndigheter har også begrunnet forsinkelsen med rakettangrepet som USA, Frankrike og Storbritannia gjennomførte mot syriske mål natt til lørdag.

Russland har tidligere sendt sine egne eksperter inn i den tidligere opprørsbastionen og gitt beskjed om at det ikke er funnet spor etter et kjemisk angrep.

Russiske myndigheter sier imidlertid at de støtter en uavhengig OPCW-undersøkelse fullt ut.

(©NTB)

Mest sett siste uken