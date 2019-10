FN kritiserer Nederlands burkaforbud

FNs rasismeekspert kritiserer det nye burkaforbudet i Nederland og sier at det gjør mer skade enn det gjør godt.

Den nye loven trådde i kraft 1. august i år og forbyr bruk av burka, nikab og andre ansiktsdekkende plagg i landet. Siden da har kvinner som bærer islamske slør, rapportert om mer trakassering, ifølge FNs Tendayi Achiume, som har vært på besøk i Nederland nylig.

I en foreløpig rapport ber hun regjeringen om å gjøre mer for å lære folket om «historien om slaveri og kolonialisme, og historien om systematisk rasemessig underordning».

Samtidig berømmer hun landet for å fremme likestilling og LHBTIQ-rettigheter, og oppfordrer til en lignende innsats for å forbedre rasemessig og etnisk likestilling.

Talsperson Coen Gelinck for sosialdepartementet i landet sier i en kommentar at den nederlandske regjeringen etterstreber et inkluderende samfunn, men erkjenner at «det fortsatt er arbeid som må gjøres».